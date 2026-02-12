Food tour à La Rochefoucauld Place du Champ de Foire La Rochefoucauld-en-Angoumois

Food tour à La Rochefoucauld

Place du Champ de Foire Office de Tourisme La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:15:00

fin : 2026-05-09 13:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-06

Balade gourmande de 3h à La Rochefoucauld avec un groupe de 2 à 10 personnes, suivez votre food guide à travers la ville et profitez du patrimoine ainsi que de 4 pauses gourmandes.

.

Place du Champ de Foire Office de Tourisme La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 tourisme@rochefoucauld-perigord.fr

English :

3h gourmet walk in La Rochefoucauld: with a group of 2 to 10 people, follow your food guide through the town and enjoy its heritage as well as 4 gourmet breaks.

