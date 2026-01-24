Food truck à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

Food truck à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Envie de régaler vos papilles ? Un food truck de cuisine maison s’installe à la Cave des Tontons ! Des plats savoureux à déguster sur place, dans une ambiance détendue et conviviale. L’occasion parfaite pour allier bon repas et bons moments entre amis !

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

