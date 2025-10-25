Food-truck Piadina Verde Niedermodern

Food-truck Piadina Verde Niedermodern samedi 25 octobre 2025.

Food-truck Piadina Verde

10 rue de l’artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Jonathan revient une 2e fois cette année mettre un peu de soleil italien dans nos cœurs et estomacs avec ses délicieuses piadines !

10 rue de l’artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 18 98 31 info@microbrasserie-septenaire.fr

English :

Jonathan is back for a 2nd time this year to put a little Italian sunshine in our hearts and stomachs with his delicious piadines!

German :

Jonathan kommt ein zweites Mal in diesem Jahr zurück, um mit seinen köstlichen Piadinen ein wenig italienische Sonne in unsere Herzen und Mägen zu zaubern!

Italiano :

Jonathan è tornato per la seconda volta quest’anno per portare un po’ di sole italiano nei nostri cuori e stomaci con le sue deliziose piadine!

Espanol :

Jonathan vuelve por segunda vez este año para poner un poco de sol italiano en nuestros corazones y estómagos con sus deliciosos piadines

L’événement Food-truck Piadina Verde Niedermodern a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau