Food Truck Pizza

Devant l’église Créon-d’Armagnac Landes

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Le food truck pizza sera de retour devant le café associatif le vendredi 07 novembre à partir de 18h30.

Vous pouvez passer vos commandes au 06 69 56 03 68.

Et n’oubliez pas le café est ouvert

le mardi de 15h à 21h

le vendredi de 19h à 23h

le samedi de 10h à 13h

Devant l’église Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 56 03 68

English : Food Truck Pizza

The pizza food truck will be back in front of the café associatif on Friday 07 November from 6.30pm.

You can place your orders by calling 06 69 56 03 68.

And don’t forget the café is open

tuesdays from 3pm to 9pm

friday, 7pm to 11pm

saturday, 10am to 1pm

German : Food Truck Pizza

Der Pizza-Foodtruck wird am Freitag, den 07. November ab 18:30 Uhr wieder vor dem Café associatif stehen.

Sie können Ihre Bestellungen unter 06 69 56 03 68 aufgeben.

Und vergessen Sie nicht, das Café ist geöffnet:

dienstags von 15:00 bis 21:00 Uhr

am Freitag von 19 Uhr bis 23 Uhr

samstags von 10 bis 13 Uhr

Italiano :

Il camioncino della pizza tornerà davanti al Caffè Associato venerdì 07 novembre dalle 18.30.

Potete fare le vostre ordinazioni chiamando il numero 06 69 56 03 68.

E non dimenticate che il caffè è aperto:

martedì dalle 15.00 alle 21.00

venerdì dalle 19.00 alle 23.00

sabato dalle 10.00 alle 13.00

Espanol : Food Truck Pizza

El viernes 7 de noviembre, a partir de las 18.30 h, el camión de la pizza estará de nuevo delante del café asociativo.

Puede hacer sus pedidos llamando al 06 69 56 03 68.

Y no olvide que el café está abierto

martes de 15.00 a 21.00 h

viernes de 19:00 a 23:00

sábados de 10:00 a 13:00

L’événement Food Truck Pizza Créon-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Landes d’Armagnac