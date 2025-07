Food Trucks Party Niedernai

Food Trucks Party Niedernai vendredi 12 septembre 2025.

Food Trucks Party

Route de Goxwiller Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Les associations de Niedernai vous invitent à venir échanger et vous rencontrer autour des cuisines du monde, proposées par des food trucks de tous horizons. Avec ambiance musicale !

Les associations de Niedernai vous invitent à venir échanger et vous rencontrer autour des cuisines du monde, proposées par des food trucks de tous horizons.

Au programme plats asiatiques döner sur assiette, frites, salade tartes flambées et pizzas burger, frites. Pour le dessert glaces à l’italienne, crêpes … Bar à vins bières soft. Avec ambiance musicale ! .

Route de Goxwiller Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 66 15 48 patricia.dietsch.mairie@gmail.com

English :

The associations of Niedernai invite you to come and meet and exchange ideas on world cuisine, offered by food trucks from all over the world. With live music!

German :

Die Vereine von Niedernai laden Sie ein, sich auszutauschen und sich bei den Küchen der Welt zu treffen, die von Foodtrucks aus aller Herren Länder angeboten werden. Mit musikalischer Untermalung!

Italiano :

Le associazioni di Niedernai vi invitano a venire a conoscere e a chiacchierare di cucina mondiale, servita da food truck provenienti da tutto il mondo. Con musica dal vivo!

Espanol :

Las asociaciones de Niedernai te invitan a conocer y charlar sobre las cocinas del mundo, servidas por food trucks de todo el mundo. ¡Con música en directo!

L’événement Food Trucks Party Niedernai a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme d’Obernai