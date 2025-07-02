Food & Vibes au Château Chambert Lieu-dit Chambert Floressas

Food & Vibes au Château Chambert Lieu-dit Chambert Floressas mercredi 2 juillet 2025.

Food & Vibes au Château Chambert

Lieu-dit Chambert 1038 Route de Grézels Floressas Lot

Tarif : 24 – 24 – EUR

Général

Début : 2025-07-02 18:00:00

Début : 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-08-20 21:00:00

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Tous les mercredis de juillet et août, vivez des soirées gourmandes et chaleureuses dans un cadre unique le Château Chambert à Floressas.

Au programme, des cuissons lentes et authentiques brasero, agneau à la ficelle, fumage maison ou cochon rôti… Le feu de bois sublime les saveurs, pour une expérience aussi sensorielle que gourmande.

Le verre de vin peut bien sûr être remplacé par une boisson sans alcool.

Le menu convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants qui mangent comme les grands !

La carte classique du bar reste disponible pour compléter votre repas ou pour les petites faims, notamment des plus jeunes.

Venez goûter, trinquer, et profiter pleinement de l’été à Chambert.

Réservation obligatoire.

Lieu-dit Chambert 1038 Route de Grézels Floressas 46700 Lot Occitanie +33 5 65 31 95 75 info@chambert.com

English :

Every Wednesday in July and August, enjoy gourmet evenings in a unique setting: Château Chambert in Floressas.

The program features slow, authentic cooking: brazier, lamb à la ficelle, home-smoked or roasted pork? The wood fire sublimates the flavors, for an experience as sensory as it is gourmet.

A glass of wine can of course be replaced by a non-alcoholic beverage.

The menu is suitable for adults and children alike, who eat like grown-ups!

The classic bar menu is also available to round off your meal, or to satisfy the small hungers of younger guests in particular.

Taste, drink and enjoy summer in Chambert.

Reservations essential.

German :

Erleben Sie jeden Mittwoch im Juli und August gemütliche Gourmetabende in einer einzigartigen Umgebung: dem Château Chambert in Floressas.

Auf dem Programm stehen langsame und authentische Zubereitungsarten: Feuerstelle, Lamm mit Schnur, hausgeräuchert oder Schweinebraten? Das Holzfeuer verfeinert die Aromen und sorgt für ein sinnliches und kulinarisches Erlebnis.

Das Glas Wein kann natürlich auch durch ein alkoholfreies Getränk ersetzt werden.

Das Menü ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet, die wie die Großen essen!

Die klassische Karte der Bar ist weiterhin erhältlich, um Ihre Mahlzeit zu vervollständigen oder den kleinen Hunger, vor allem der jüngeren Gäste, zu stillen.

Kommen Sie vorbei, probieren Sie, stoßen Sie an und genießen Sie den Sommer in Chambert in vollen Zügen.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, godetevi le calde serate gastronomiche in un ambiente unico: Château Chambert a Floressas.

In programma: una cucina lenta e autentica: braciere, agnello al forno, affumicato o maiale arrosto? Il fuoco a legna sublima i sapori, per un’esperienza tanto sensoriale quanto gastronomica.

Un bicchiere di vino può naturalmente essere sostituito da una bevanda analcolica.

Il menu è adatto sia agli adulti che ai bambini, che possono mangiare come i grandi!

Per completare il pasto o per soddisfare un piccolo appetito, soprattutto per i più piccoli, è disponibile anche il classico menu del bar.

Venite a gustare, a brindare e a godervi l’estate a Chambert.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Todos los miércoles de julio y agosto, disfrute de cálidas veladas gastronómicas en un marco incomparable: el Château Chambert de Floressas.

En el programa: cocina lenta y auténtica: brasero, cordero a la cuerda, ahumado casero o cochinillo asado.. El fuego de leña sublima los sabores, para una experiencia tan sensorial como gastronómica.

Por supuesto, la copa de vino puede sustituirse por una bebida sin alcohol.

El menú es tan adecuado para adultos como para niños, que pueden comer como adultos

El clásico menú de bar también está disponible para completar la comida o saciar el apetito de los más pequeños.

Venga a degustar, beber y disfrutar del verano en Chambert.

Imprescindible reservar.

