Food’Angers #10

Centre-ville Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Le Festival Food’Angers réunit de nombreux acteurs locaux autour du vin et de la gastronomie locale. Venez les rencontrer durant 10 jours intenses d’animations, de découvertes, de dégustations, d’astuces responsables et de moments de partage. .

Centre-ville Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

L’événement Food’Angers #10 Angers a été mis à jour le 2025-12-30 par Destination Angers