Foodeez Food tour gourmand à la rencontre des pépites angevines Angers
Angers Maine-et-Loire
Tarif : 69 – 69 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-08-14 2025-08-16 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27
Le Food Mood Tour est une aventure culinaire axée sur la découverte et la convivialité. Chaque circuit invite ses participant·es à déambuler dans les rues charmantes d’Angers, découvrant sur le chemin des pépites gastronomiques .
Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
