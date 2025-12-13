FOODORAMA fait son retour à PARIS pour une 3ème édition les 9 et 10 février prochains Showroom République Paris

FOODORAMA répond ainsi aux attentes des professionnels de l’écosystème en leur offrant des solutions concrètes et des éclairages sur les problématiques clés du secteur comme le financement, la construction de son business model, le recrutement, les conditions de travail ou encore la législation. Au programme : tables rondes, sessions de pitchs, speed-dating avec des experts, masterclass conseils et bien plus encore. Plus de 30 exposants et 1000 actuels et futurs food-entrepreneurs, experts de la restauration et investisseurs sont attendus.

FOODORAMA, le rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat food en France revient pour une troisième édition les 9 et 10 février 2026 dans le 11ème arrondissement de Paris. Organisé par l’accélérateur Service Compris, cet événement unique réunit personnalités influentes et entrepreneurs qui font la restauration et les commerces de bouche d’aujourd’hui et de demain.

Du lundi 09 février 2026 au mardi 10 février 2026 :

de 09h30 à 18h15

payant

Tarif (futur) restaurateur : 15 euros

Tarif Visiteur : 45 euros

Public adultes.

Showroom République 27 Boulevard Jules Ferry 75011 Paris