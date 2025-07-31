Food’Oz Route de Montbeugny Yzeure

Food’Oz Route de Montbeugny Yzeure jeudi 31 juillet 2025.

Food’Oz

Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-31 18:00:00

fin : 2025-08-28 22:30:00

Date(s) :

2025-07-31 2025-08-28

Deux rendez-vous cet été pour ce dîner-concert au bord de l’eau. Côté menus, vous aurez l’embarras du choix, entre la Guinguette et des food trucks de divers horizons.

.

Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

English :

Two dates this summer for this waterside dinner-concert. On the menu, you’ll be spoilt for choice, between the Guinguette and food trucks from all over the world.

German :

Zwei Termine in diesem Sommer für dieses Dinner-Konzert am Wasser. Sie haben die Qual der Wahl zwischen der Guinguette und Foodtrucks aus verschiedenen Ländern.

Italiano :

Due appuntamenti quest’estate per questa cena-concerto sull’acqua. Per quanto riguarda i menu, c’è l’imbarazzo della scelta, con la Guinguette e i food truck provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

Dos citas este verano para esta cena-concierto sobre el agua. Tendrás mucho donde elegir en cuanto a menús, desde la Guinguette hasta food trucks de todo el mundo.

L’événement Food’Oz Yzeure a été mis à jour le 2025-07-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région