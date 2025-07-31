Food’Oz Route de Montbeugny Yzeure
Food’Oz Route de Montbeugny Yzeure jeudi 31 juillet 2025.
Food’Oz
Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure Allier
Début : Jeudi 2025-07-31 18:00:00
fin : 2025-08-28 22:30:00
2025-07-31 2025-08-28
Deux rendez-vous cet été pour ce dîner-concert au bord de l’eau. Côté menus, vous aurez l’embarras du choix, entre la Guinguette et des food trucks de divers horizons.
Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
English :
Two dates this summer for this waterside dinner-concert. On the menu, you’ll be spoilt for choice, between the Guinguette and food trucks from all over the world.
German :
Zwei Termine in diesem Sommer für dieses Dinner-Konzert am Wasser. Sie haben die Qual der Wahl zwischen der Guinguette und Foodtrucks aus verschiedenen Ländern.
Italiano :
Due appuntamenti quest’estate per questa cena-concerto sull’acqua. Per quanto riguarda i menu, c’è l’imbarazzo della scelta, con la Guinguette e i food truck provenienti da tutto il mondo.
Espanol :
Dos citas este verano para esta cena-concierto sobre el agua. Tendrás mucho donde elegir en cuanto a menús, desde la Guinguette hasta food trucks de todo el mundo.
