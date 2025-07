Food’Ruche Café astro Drôme d’Abeille Eurre

Food’Ruche Café astro Drôme d’Abeille Eurre mercredi 16 juillet 2025.

Food’Ruche Café astro

Drôme d’Abeille 292 Avenue de Judée Eurre Drôme

Début : Mercredi 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16 2025-08-27

The place to bee ! Café festif et gourmand avec concerts, bals folk, et animations autour du vivant ! Vente directe à la miellerie.

Drôme d’Abeille 292 Avenue de Judée Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 10 53 15 nicolas.dallet@yahoo.fr

English :

The place to bee! Festive, gourmet café with concerts, folk dances and live entertainment! Direct sales from the honey house.

German :

The place to bee! Festliches und leckeres Café mit Konzerten, Folkbällen und Animationen rund um das Leben! Direktverkauf aus dem Honigraum.

Italiano :

Il luogo delle api! Un caffè festivo e gastronomico con concerti, danze popolari e intrattenimento dal vivo! Vendita diretta dalla casa del miele.

Espanol :

El lugar de las abejas Un café festivo y gastronómico con conciertos, bailes folclóricos y espectáculos en directo Venta directa desde la casa de la miel.

