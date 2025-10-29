Food’Ruche Fête de Samhain / Halloween Drôme d’Abeille Eurre

Food’Ruche Fête de Samhain / Halloween Drôme d’Abeille Eurre mercredi 29 octobre 2025.

Food’Ruche Fête de Samhain / Halloween

Drôme d’Abeille 292 Avenue de Judée Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

The place to bee ! Venez à la Fête de Samhain (fête celte) reprise par Halloween à l’époque moderne ! Café festif et gourmand avec concerts, bals folk, et animations autour du vivant ! Vente directe à la miellerie.

Drôme d’Abeille 292 Avenue de Judée Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 10 53 15 nicolas.dallet@yahoo.fr

English :

The place to bee! Come to the Samhain Festival (a Celtic festival) revived by Halloween in modern times! A festive, gourmet café with concerts, folk dances and live entertainment! Direct sales from the honey house.

German :

The place to bee! Kommen Sie zum Samhain-Fest (keltisches Fest), das in der Neuzeit von Halloween übernommen wurde! Fest- und Schlemmerkaffee mit Konzerten, Folkbällen und Animationen rund um das Lebendige! Direktverkauf in der Honigfabrik.

Italiano :

Il luogo delle api! Partecipate alla festa di Samhain (una festa celtica) che è stata sostituita da Halloween nei tempi moderni! Un caffè festivo e gastronomico con concerti, danze popolari e intrattenimento dal vivo! Vendita diretta dalla casa del miele.

Espanol :

El lugar de las abejas Asista a la fiesta de Samhain (fiesta celta), que ha tomado el relevo de Halloween en los tiempos modernos Un café gastronómico y festivo con conciertos, bailes folclóricos y espectáculos en directo Venta directa en la casa de la miel.

