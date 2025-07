FOOT EN FÊTE Le Collet-de-Dèze

samedi 2 août 2025.

FOOT EN FÊTE

L'OSERAIE Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 15€

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

Tout le week-end l’as du Collet de Dèze vous convie à un week-end sportif et festif.

Samedi:

10h: Tournoi de foot sixte challenge « Gaël Dardalhon » 10 joueurs max/équipe)

inscription 06 20 28 93 04, 100€/équipe (avec grillades -frites+ 1 boisson) limité à 8 équipes

Concours de pétanque tête à tête (50€+FP)

12h: Repas Grillades

15h: Concours de pétanque Doublettes (200€+FP)

18h: Démonstration de foot Freestyle avec Foot Freestyle France » (initiation gratuite à partir de 7ans)

20h30: Repas 15€ Entrée -paleron de bœuf braisé au romarin et pommes de terre rissolées- dessert- café.

22h: Grand bal avec DJ

Dimanche:

15h Concours de pétanque triplettes (200€+FP)

18h: match de l’école de foot

19h30: Clôture de la fête

tout au long du week-end buvette, restauration et animation .

L’OSERAIE Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 74 96 51 50

English :

All weekend long, the Collet de Dèze ace team invites you to a sporting and festive weekend.

German :

Das ganze Wochenende über lädt Sie das As von Collet de Dèze zu einem sportlichen und festlichen Wochenende ein.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, l’asso del Collet de Dèze vi invita a trascorrere un fine settimana sportivo e festoso.

Espanol :

Durante todo el fin de semana, el equipo de ases del Collet de Dèze le invita a un fin de semana deportivo y festivo.

