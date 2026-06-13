Mooslargue

Foot Golf pour tous

25 rue du golf Mooslargue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-22

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire au 03 89 70 86 23

Prévoir une tenue de sport. Les chaussures à crampons ne sont pas autorisées.

Le footgolf, c’est le combo parfait entre la précision du golf et la convivialité du football swinguez avec les pieds, shootez avec style et visez le trou en un minimum de frappes.

Venez vous initier à cette discipline sportive pour un moment ludique en pleine nature.

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25 rue du golf Mooslargue 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 86 23 accueil@golflalargue.com

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English :

Ages 6 and up

Reservations required on 03 89 70 86 23

Please bring sportswear. Spikes are not allowed.

L’événement Foot Golf pour tous Mooslargue a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau