Foot Golf pour tous Mooslargue
Foot Golf pour tous Mooslargue samedi 11 juillet 2026.
Mooslargue
Foot Golf pour tous
25 rue du golf Mooslargue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-22
A partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 03 89 70 86 23
Prévoir une tenue de sport. Les chaussures à crampons ne sont pas autorisées.
Le footgolf, c’est le combo parfait entre la précision du golf et la convivialité du football swinguez avec les pieds, shootez avec style et visez le trou en un minimum de frappes.
Venez vous initier à cette discipline sportive pour un moment ludique en pleine nature.
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25 rue du golf Mooslargue 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 86 23 accueil@golflalargue.com
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English :
Ages 6 and up
Reservations required on 03 89 70 86 23
Please bring sportswear. Spikes are not allowed.
L’événement Foot Golf pour tous Mooslargue a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Sundgau