Football Chauray vs Châteaubriant à Chauray Stade municipal 1 Chauray
Football Chauray vs Châteaubriant à Chauray Stade municipal 1 Chauray samedi 4 avril 2026.
Football Chauray vs Châteaubriant à Chauray
Stade municipal 1 Rue du Stade Chauray Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le match FC Chauray Châteaubriant aura lieu le 4 avril 2026 à 18h00 UTC dans le cadre du National 2, Groupe A. Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois cette saison. Actuellement, Chauray occupe la 15ᵉ place et Châteaubriant la 13ᵉ du classement. Le système de notation Sofascore évalue les joueurs individuellement selon divers critères de performance.
Buvette et restauration sur place .
Stade municipal 1 Rue du Stade Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Football Chauray vs Châteaubriant à Chauray
L’événement Football Chauray vs Châteaubriant à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin