Football Club Journée portes ouvertes Beaumontois en Périgord

Stade de foot Beaumontois en Périgord Dordogne
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Tu as envie de découvrir le foot ou de faire tes premiers pas sur le terrain ?
Viens participer à notre journée portes ouvertes dédiée aux catégories Baby, U7 et U9 !
Pour qui ?
Baby (2021-2022)
U7 (2019-2020)
U9 (2017-2018)
Reprise des entraînements
U7 & U9 Mercredi 17 septembre
U7: Les mercredi de 14h à 15h00
U9: Les mercredi de 15h à 16h00
Baby Samedi 20 septembre
Les samedi de 10h30 à 11h30
Viens essayer, t’amuser, et peut-être rejoindre l’équipe ! .
Stade de foot Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 63 70
Football Club Journée portes ouvertes
Football Club Journée portes ouvertes
