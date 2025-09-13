Football Club Journée portes ouvertes Beaumontois en Périgord

Football Club Journée portes ouvertes Beaumontois en Périgord samedi 13 septembre 2025.

Football Club Journée portes ouvertes

Stade de foot Beaumontois en Périgord Dordogne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Tu as envie de découvrir le foot ou de faire tes premiers pas sur le terrain ?

Viens participer à notre journée portes ouvertes dédiée aux catégories Baby, U7 et U9 !

Pour qui ?

Baby (2021-2022)

U7 (2019-2020)

U9 (2017-2018)

Reprise des entraînements

U7 & U9 Mercredi 17 septembre

U7: Les mercredi de 14h à 15h00

U9: Les mercredi de 15h à 16h00

Baby Samedi 20 septembre

Les samedi de 10h30 à 11h30

Viens essayer, t’amuser, et peut-être rejoindre l’équipe ! .

Stade de foot Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 50 63 70

German : Football Club Journée portes ouvertes

Espanol : Football Club Journée portes ouvertes

