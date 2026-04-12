Football FCP Seyssins Stade des Bayannins Bourg-de-Péage
Football FCP Seyssins Stade des Bayannins Bourg-de-Péage dimanche 12 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Football FCP Seyssins
Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le FCP affronte l’équipe de Seyssins ! Venez les soutenir !
.
Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 07 76 contact@fcpeageois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FCP takes on Seyssins! Come and support them!
L’événement Football FCP Seyssins Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Stage de cirque enfants Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage 13 avril 2026
- Stages de cirque adultes Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage 14 avril 2026
- Kids Party Parc Mossant Bourg-de-Péage 18 avril 2026
- Vide greniers de l’Amicale des Maristes Les Maristes Bourg-de-Péage 19 avril 2026
- Festival Stomps à Gogo 2026 Salle Cocteau Bourg-de-Péage 25 avril 2026