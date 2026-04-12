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Football FCP Seyssins Stade des Bayannins Bourg-de-Péage

Football FCP Seyssins Stade des Bayannins Bourg-de-Péage dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Stade des Bayannins

Adresse : 16, rue Camille Corot

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Football FCP Seyssins

Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le FCP affronte l’équipe de Seyssins ! Venez les soutenir !
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Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 07 76  contact@fcpeageois.com

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English :

FCP takes on Seyssins! Come and support them!

L’événement Football FCP Seyssins Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme

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