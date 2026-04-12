Football FCP Seyssins Stade des Bayannins Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Football FCP Seyssins

Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le FCP affronte l’équipe de Seyssins ! Venez les soutenir !

.

Stade des Bayannins 16, rue Camille Corot Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 07 76 contact@fcpeageois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FCP takes on Seyssins! Come and support them!

L’événement Football FCP Seyssins Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-04-03 par Valence Romans Tourisme