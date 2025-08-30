Football Féminin FC Nantes Le Havre Stade Jules Lourdais Le Genest-Saint-Isle

Stade Jules Lourdais Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle Mayenne

Début : 2025-08-30 16:30:00

fin : 2025-08-30 18:15:00

2025-08-30

L’US Genest Football a le plaisir d’accueillir le FC Nantes Féminine pour son dernier match de préparation.

Samedi 30 août, le FC Nantes accueillera Le Havre sur les terres mayennaises.

Dernier match de préparation pour deux équipes qui évoluent au plus haut niveau du football féminin français (D1 Arkema).

Le match aura lieu à 16h30 au stade Jules Lourdais (Le Genest-Saint-Isle).

L’entrée est gratuite pour tous.

On vous attend nombreux et nombreuses pour cet événement exceptionnel en Mayenne. .

Stade Jules Lourdais Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 50 59 18 usg.foot@outlook.fr

English :

US Genest Football is delighted to welcome FC Nantes Féminine for its final warm-up match.

German :

Der US Genest Football freut sich, den FC Nantes Féminine zu seinem letzten Vorbereitungsspiel begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’US Genest Football è lieta di accogliere l’FC Nantes Féminine per l’ultima partita di riscaldamento.

Espanol :

El US Genest Football se complace en recibir al FC Nantes Féminine para su último partido de preparación.

L'événement Football Féminin FC Nantes Le Havre Le Genest-Saint-Isle a été mis à jour le 2025-08-05