Football féminin Marseille vs Montpellier Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Football féminin Marseille vs Montpellier Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement samedi 28 mars 2026.
Football féminin Marseille vs Montpellier
Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h30. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Pour la première fois depuis sa création, l’équipe féminine de l’OM disputera une rencontre officielle à l’Orange Vélodrome !
Le samedi 28 mars 2026, l’Olympique de Marseille franchira un cap majeur de son histoire. Pour la première fois depuis sa création, l’équipe féminine de l’OM disputera une rencontre officielle à l’Orange Vélodrome !
Opposées au Montpellier HSCF à l’occasion de ce rendez-vous symbolique, nos Marseillaises auront besoin de tout le peuple marseillais pour les accompagner lors de La Prise du Vel
L’entrée est gratuite, il vous suffit de réserver votre place .
Les enfants de moins de 18 ans sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. L’accès au stade n’est autorisé qu’aux personnes munies d’un billet valide, mineurs inclus. .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time since its creation, the OM women?s team will play an official match at the Orange Vélodrome!
L’événement Football féminin Marseille vs Montpellier Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille