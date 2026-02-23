Football féminin Marseille vs Montpellier Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Football féminin Marseille vs Montpellier

Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h30. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le samedi 28 mars 2026, l’Olympique de Marseille franchira un cap majeur de son histoire. Pour la première fois depuis sa création, l’équipe féminine de l’OM disputera une rencontre officielle à l’Orange Vélodrome !



Opposées au Montpellier HSCF à l’occasion de ce rendez-vous symbolique, nos Marseillaises auront besoin de tout le peuple marseillais pour les accompagner lors de La Prise du Vel



L’entrée est gratuite, il vous suffit de réserver votre place .

Les enfants de moins de 18 ans sont obligatoirement accompagnés d’un adulte. L’accès au stade n’est autorisé qu’aux personnes munies d’un billet valide, mineurs inclus. .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

For the first time since its creation, the OM women?s team will play an official match at the Orange Vélodrome!

