FOOTBALL FÉMININ : MONTPELLIER FC VS OM Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FOOTBALL FÉMININ : MONTPELLIER FC VS OM
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
LE CHOC À DOMICILE !
Le Montpellier FC reçoit l’OM le 19 septembre au stade de la Mosson pour une nouvelle soirée de championnat !
Venez supporter votre équipe favorite !
LE CHOC À DOMICILE !
Le Montpellier FC reçoit l’OM le 19 septembre au stade de la Mosson pour une nouvelle soirée de championnat !
TARIF SPÉCIAL -16 ANS : ENTRÉE GRATUITE !
Rendez-vous en tribunes ! On vous attend nombreux !
Vos places à partir de 10 € ! .
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@mhscfeminines.com
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English : FOOTBALL FÉMININ : MONTPELLIER FC VS OM
THE HOME GAME!
Montpellier FC will host OM on September 19 at the Stade de la Mosson for another league match!
Come out and cheer on your favorite team!
L’événement FOOTBALL FÉMININ : MONTPELLIER FC VS OM Montpellier a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER
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