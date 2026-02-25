Football féminin Parc du berry Rennes
Football féminin Parc du berry Rennes jeudi 5 mars 2026.
Football féminin Parc du berry Rennes Jeudi 5 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine
Yuna et l’équipe Les Rennes vous invitent pour un match de football féminin. Elles organisent régulièrement des rencontres intergénérationnelles et en non-mixité dans les quartiers à Rennes
La programmation du festival VILLEJEAN DÉTERMINÉ.E.S commence !
Yuna et l’équipe Les Rennes vous invitent pour un match de football féminin.
Elles organisent régulièrement des rencontres intergénérationnelles et en non-mixité dans les quartiers de Maurepas ou Kennedy à Rennes
⌚Jeudi 5 Mars à 10h
Parc du Berry, Villejean
Métro A : J.F Kennedy
Bus C4 : Université (plus d’infos sur le site de la STAR)
Gratuit— avec Yuna Sichbol, à Au Stade du Berry.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-05T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-05T20:00:00.000+01:00
1
Parc du berry avenue winston churchill rennes 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine