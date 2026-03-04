Football féminin, Parc du berry, Rennes

Football féminin Jeudi 5 mars, 17h30 Parc du berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T17:30:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T17:30:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00

La programmation du festival VILLEJEAN DÉTERMINÉ.E.S commence !

Yuna et l’équipe Les Rennes vous invitent pour un match de football féminin.

Elles organisent régulièrement des rencontres intergénérationnelles et en non-mixité dans les quartiers de Maurepas ou Kennedy à Rennes

Jeudi 5 Mars à 10h

Parc du Berry, Villejean

Métro A : J.F Kennedy

Bus C4 : Université (plus d’infos sur le site de la STAR)

Gratuit— avec Yuna Sichbol, à Au Stade du Berry.

Parc du berry avenue winston churchill rennes 35000 Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Yuna et l’équipe Les Rennes vous invitent pour un match de football féminin. Elles organisent régulièrement des rencontres intergénérationnelles et en non-mixité dans les quartiers à Rennes footlball féminon