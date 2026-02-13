Football freestyle avec Pola Gomez, Reims – Reims Expo, Reims

Football freestyle avec Pola Gomez 8 et 9 avril Reims – Reims Expo Marne

Dans le but d’illustrer sa thématique, SolutionsCSE invite les visiteurs à découvrir le talent de Pola Gomez, jeune championne de football freestyle, lors de plusieurs interventions tout au long du salon. Véritable étoile montante de la discipline, elle fédère aujourd’hui plus de 630 000 abonnés sur l’ensemble de ses plateformes et s’impose comme l’une des figures les plus inspirantes de sa génération.

Originaire de Lyon, Pola Gomez découvre sa passion pour le football dès son enfance. Très tôt, elle développe un rapport singulier au ballon, qu’elle transforme en véritable moyen d’expression.

À seulement 22 ans, Pola fait désormais partie des têtes d’affiche internationales du football freestyle. Exemple de courage et de détermination, elle incarne une nouvelle génération d’athlètes audacieuses, capables de repousser les limites de leur discipline.

Pola se distingue également par sa capacité à sublimer le raffinement de sa discipline. Loin des codes urbains habituellement associés au football freestyle, elle propose une approche singulière mêlant élégance, esthétique et performance sportive. À travers ses prestations, elle crée un univers unique et novateur, animé par le désir d’effacer les frontières entre ces deux mondes.

Reims – Reims Expo Allée Thierry Sabine, 51100 Reims

