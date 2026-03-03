Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3 Saint-Perreux

Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3

Rue du Stade Saint-Perreux Morbihan

Début : 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-04-25

Le club de football gaélique du Pays de Redon vous accueille pour assister aux matchs la coupe masculine de Bretagne (D3 senior) avec Rostrenen vs Kerne B Redon GAA vs Lorient B St Brieuc Brest vs Guérande

Buvette sur place. Entrée libre. .

56350 Morbihan Bretagne

