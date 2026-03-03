Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3 Saint-Perreux
Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3 Saint-Perreux samedi 25 avril 2026.
Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3
Rue du Stade Saint-Perreux Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 13:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le club de football gaélique du Pays de Redon vous accueille pour assister aux matchs la coupe masculine de Bretagne (D3 senior) avec Rostrenen vs Kerne B Redon GAA vs Lorient B St Brieuc Brest vs Guérande
Buvette sur place. Entrée libre. .
Rue du Stade Saint-Perreux 56350 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Football gaélique Championnat Bretagne masculin D3 Saint-Perreux a été mis à jour le 2026-03-03 par OT PAYS DE REDON