Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau samedi 9 août 2025.
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy
Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-09
Date(s) :
2025-08-09
Ligue 2 Saison 2025-26 .
Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr
English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy
German : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy
Italiano :
Espanol : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy
L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Pau