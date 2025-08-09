Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau samedi 9 août 2025.

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09
fin : 2025-08-09

Date(s) :
2025-08-09

Ligue 2 Saison 2025-26   .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22  contact@paufc.fr

English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy

German : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy

Italiano :

Espanol : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy

L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Annecy Pau a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Pau