Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Saint-Etienne Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Saint-Etienne

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

⁠Vendredi 27 février à 21h, le Nouste Camp s’allume pour une affiche qui sent la grande soirée Pau FC reçoit l’AS Saint-Étienne. Sous les projecteurs, les chants montent des tribunes, les écharpes se lèvent, et tout Pau pousse derrière ses Jaune et Bleu. Ici, on vient pour vibrer ensemble, pour sentir le match à chaque accélération, pour partager ce frisson quand le ballon file vers la surface.

Que vous soyez supporter de toujours ou simplement de passage, c’est le moment parfait pour goûter à l’ambiance paloise directe, chaleureuse, généreuse. Prenez place, ouvrez grand les yeux… et laissez le Nouste faire le reste .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Saint-Etienne

