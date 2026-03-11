Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Guingamp Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Guingamp

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Le 17 avril, le Nouste Camp s’annonce sous haute intensité. Pau FC reçoit Guingamp pour un affrontement qui promet du rythme, des duels et une vraie bataille sur chaque ballon. Dans son antre, le club palois veut imposer sa cadence, presser, accélérer et faire vibrer ses supporters jusqu’au bout. Ici, le football se vit de près, avec tension, engagement et ferveur. Face à un adversaire de caractère, les Palois auront besoin d’un stade plein de voix et d’énergie pour pousser derrière eux. Une soirée de combat et d’émotions, à vivre au cœur du jeu. .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

