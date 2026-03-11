Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Montpellier Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Montpellier

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Le 20 mars, le Nouste Camp monte en pression. Pau FC reçoit Montpellier pour un duel qui promet du rythme, de l’engagement et une vraie intensité. Dans l’antre paloise, chaque ballon compte, chaque accélération fait lever les tribunes, chaque occasion peut faire basculer la soirée. Portés par leur public, les Palois veulent imposer leur tempo et faire du Nouste Camp un vrai terrain de conquête. Un rendez-vous taillé pour les amateurs de football vivant, direct et sans temps mort. À Pau, le match se joue avec du cœur, du caractère et cette ferveur qui rend les soirées encore plus fortes. .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

