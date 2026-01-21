Football Match régional 2 J3 Amilly
Football Match régional 2 J3 Amilly dimanche 8 février 2026.
Rue de la Fontaine Amilly Loiret
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Venez encourager l’équipe 1ère des J3 Sports Amilly Football face à Châteauneuf sur Loire lors du match de championnat Régional 2 au stade Georges-Clériceau. .
Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
