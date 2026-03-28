Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres Amilly
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres Amilly dimanche 26 avril 2026.
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres
490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres
Venez encourager l’équipe 1ère des J3 Sports Amilly Football face à Contres lors du match de championnat Régional 2 au stade Georges-Clériceau. .
490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Soccer: Regional 2 J3 Amilly vs Contres
L’événement Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres Amilly a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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