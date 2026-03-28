Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres

490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres

Venez encourager l’équipe 1ère des J3 Sports Amilly Football face à Contres lors du match de championnat Régional 2 au stade Georges-Clériceau. .

490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Soccer: Regional 2 J3 Amilly vs Contres

L’événement Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Contres Amilly a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS