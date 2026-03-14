Football Matchs et Tournois

Terrain Gérard Houllier Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Dimanche 5 et Lundi 6 avril 2026

Tournoi de Pâque organisé par le TACFCO

Champ des Sports

Terrain Gérard Houllier .

Terrain Gérard Houllier Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement Football Matchs et Tournois Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage