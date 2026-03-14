Football Matchs et Tournois Le Touquet-Paris-Plage
Football Matchs et Tournois Le Touquet-Paris-Plage dimanche 5 avril 2026.
Football Matchs et Tournois
Terrain Gérard Houllier Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Dimanche 5 et Lundi 6 avril 2026
Tournoi de Pâque organisé par le TACFCO
Champ des Sports
Terrain Gérard Houllier .
Terrain Gérard Houllier Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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L’événement Football Matchs et Tournois Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage