Ligue 2 18ème journée

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

English :

Ligue 2: Day 18

MONTPELLIER HSC will face Dunkerque on January 05, 2026 at 8:45pm at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

L’événement FOOTBALL MHSC VS DUNKERQUE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT MONTPELLIER