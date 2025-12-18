FOOTBALL MHSC VS DUNKERQUE Montpellier
FOOTBALL MHSC VS DUNKERQUE Montpellier lundi 5 janvier 2026.
FOOTBALL MHSC VS DUNKERQUE
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-05
2026-01-05
Ligue 2 18ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera Dunkerque le 05 janvier 2026 à 20h45 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 18
MONTPELLIER HSC will face Dunkerque on January 05, 2026 at 8:45pm at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
