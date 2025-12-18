FOOTBALL MHSC VS EA GUINGAMP Montpellier
FOOTBALL MHSC VS EA GUINGAMP Montpellier vendredi 30 janvier 2026.
FOOTBALL MHSC VS EA GUINGAMP
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Ligue 2 21ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera l’EA GUINGAMP le 30 janvier 2026 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 21
MONTPELLIER HSC will face EA GUINGAMP on January 30, 2026 at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
