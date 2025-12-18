FOOTBALL MHSC VS EA GUINGAMP Montpellier

FOOTBALL MHSC VS EA GUINGAMP

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Ligue 2 21ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera l’EA GUINGAMP le 30 janvier 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

English :

Ligue 2: Day 21

MONTPELLIER HSC will face EA GUINGAMP on January 30, 2026 at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

