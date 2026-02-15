FOOTBALL MHSC VS ESTAC Montpellier
FOOTBALL MHSC VS ESTAC Montpellier samedi 4 avril 2026.
FOOTBALL MHSC VS ESTAC
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Ligue 2 29ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera l’ESTAC le 04 avril 2026 à 14h au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 29
MONTPELLIER HSC will face ESTAC on April 04, 2026 at 2pm at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
