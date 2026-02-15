FOOTBALL MHSC VS ESTAC Montpellier

FOOTBALL MHSC VS ESTAC

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Ligue 2 29ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera l’ESTAC le 04 avril 2026 à 14h au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

Ligue 2: Day 29

MONTPELLIER HSC will face ESTAC on April 04, 2026 at 2pm at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

