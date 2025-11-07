FOOTBALL MHSC VS FC ANNECY Montpellier
FOOTBALL MHSC VS FC ANNECY Montpellier vendredi 7 novembre 2025.
FOOTBALL MHSC VS FC ANNECY
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Ligue 2 14ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera le FC Annecy le 07 novembre 2025 à 20h au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Ligue 2: Day 14
MONTPELLIER HSC will face FC Annecy on November 07, 2025 at 8pm at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
German :
Liga 2: 14. Spieltag
MONTPELLIER HSC trifft am 07. November 2025 um 20 Uhr im Stade de la Mosson auf den FC Annecy
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Ligue 2: Giornata di partite 14
Il MONTPELLIER HSC affronta l’FC Annecy il 07 novembre 2025 alle 20:00 allo Stade de la Mosson
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
Ligue 2: Jornada 14
El MONTPELLIER HSC se enfrenta al FC Annecy el 07 de noviembre de 2025 a las 20:00 en el Stade de la Mosson
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
