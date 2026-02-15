FOOTBALL MHSC VS LAVAL Montpellier

FOOTBALL MHSC VS LAVAL

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Ligue 2 27ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera Laval le 13 mars 2026 à 20h au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Ligue 2: Day 27

MONTPELLIER HSC will face Laval on March 13, 2026 at 8pm at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

