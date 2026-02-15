FOOTBALL MHSC VS LAVAL Montpellier
FOOTBALL MHSC VS LAVAL Montpellier vendredi 13 mars 2026.
FOOTBALL MHSC VS LAVAL
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Ligue 2 27ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera Laval le 13 mars 2026 à 20h au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
Ligue 2 27ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera Laval le 13 mars 2026 à 20h au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite ! .
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ligue 2: Day 27
MONTPELLIER HSC will face Laval on March 13, 2026 at 8pm at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
L’événement FOOTBALL MHSC VS LAVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT MONTPELLIER