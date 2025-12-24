FOOTBALL MHSC VS LE MANS, Montpellier
FOOTBALL MHSC VS LE MANS, Montpellier vendredi 13 février 2026.
FOOTBALL MHSC VS LE MANS
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Ligue 2 23ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera le Mans le 13 février 2026 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 23
MONTPELLIER HSC to face Le Mans on February 13, 2026 at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
