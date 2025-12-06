FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier
FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier samedi 6 décembre 2025.
FOOTBALL MHSC VS PAU
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Début : 2025-12-06
2025-12-06
Ligue 2 13ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera Pau le 06 décembre à 14h 2025 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 13
MONTPELLIER HSC will face Pau on December 06 at 14h 2025 at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
German :
Liga 2: 13. Spieltag
MONTPELLIER HSC trifft am 06. Dezember um 14:2025 Uhr im Stade de la Mosson auf Pau
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Ligue 2: Giornata di partite 13
Il MONTPELLIER HSC affronta il Pau il 06 dicembre alle 14:2025 allo Stade de la Mosson
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
Ligue 2: Jornada 13
El MONTPELLIER HSC se enfrenta al Pau el 06 de diciembre a las 14:2025 en el Stade de la Mosson
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
