FOOTBALL MHSC VS PAU

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Ligue 2 13ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera Pau le 06 décembre à 14h 2025 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue 2 16ème journée

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

English :

Ligue 2: Day 13

MONTPELLIER HSC will face Pau on December 06 at 14h 2025 at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

German :

Liga 2: 13. Spieltag

MONTPELLIER HSC trifft am 06. Dezember um 14:2025 Uhr im Stade de la Mosson auf Pau

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Ligue 2: Giornata di partite 13

Il MONTPELLIER HSC affronta il Pau il 06 dicembre alle 14:2025 allo Stade de la Mosson

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Ligue 2: Jornada 13

El MONTPELLIER HSC se enfrenta al Pau el 06 de diciembre a las 14:2025 en el Stade de la Mosson

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

L’événement FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER