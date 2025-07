FOOTBALL MHSC VS RED STAR Montpellier

FOOTBALL MHSC VS RED STAR Montpellier samedi 9 août 2025.

FOOTBALL MHSC VS RED STAR

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Ligue 2 1ère journée

MONTPELLIER HSC affrontera le Red Star le 09 août 2025 à 20h

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue 2 1ère journée

MONTPELLIER HSC affrontera le Red Star le 09 août 2025 à 20h

Venez supporter votre équipe favorite ! .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

English :

Ligue 2: Day 1

MONTPELLIER HSC to face Red Star on August 09, 2025 at 8pm

Come and support your favorite team!

German :

Ligue 2: 1. Tag

MONTPELLIER HSC trifft auf Red Star am 09. August 2025 um 20 Uhr

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Ligue 2: Giornata 1

Il MONTPELLIER HSC affronta la Stella Rossa il 09 agosto 2025 alle 20:00

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Ligue 2: Jornada 1

El MONTPELLIER HSC se enfrenta al Estrella Roja el 09 de agosto de 2025 a las 20:00 horas

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

L’événement FOOTBALL MHSC VS RED STAR Montpellier a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT MONTPELLIER