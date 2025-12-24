FOOTBALL MHSC VS STADE DE REIMS, Montpellier

FOOTBALL MHSC VS STADE DE REIMS

345 Avenue de Heidelberg Montpellier

Début : 2026-02-27

Ligue 2 25ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera le Stade de Reims le 27 février 2026 au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Ligue 2: Day 25

MONTPELLIER HSC will face Stade de Reims on February 27, 2026 at Stade de la Mosson

Come and support your favorite team!

