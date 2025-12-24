FOOTBALL MHSC VS STADE DE REIMS, Montpellier
FOOTBALL MHSC VS STADE DE REIMS
345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Ligue 2 25ème journée
MONTPELLIER HSC affrontera le Stade de Reims le 27 février 2026 au Stade de la Mosson
Venez supporter votre équipe favorite !
345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
English :
Ligue 2: Day 25
MONTPELLIER HSC will face Stade de Reims on February 27, 2026 at Stade de la Mosson
Come and support your favorite team!
