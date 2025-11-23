Football SB29 VS Olympique Lyonnais Stade Francis Le Blé Brest

Football SB29 VS Olympique Lyonnais

Début : 2025-11-23 17:15:00

Un duel prometteur, pour une rencontre qui s’annonce disputée à l’occasion de la 13ème Journée de la Ligue 1 Mc Donald’s ! Les Ty-Zefs affrontent Les Grenats de Metz, club emblématique de Lorraine, qui feront le déplacement avec la ferme intention de s’imposer face à une formation locale bien décidée à défendre son territoire.

L’enjeu de la confrontation

Cette affiche offre au SB29 l’occasion de se mesurer à un club au riche passé footballistique. Les lorrains, habitués aux joutes du football professionnel, apporteront leur expérience et leur savoir-faire, tandis que les locaux chercheront à tirer profit de l’avantage de leur stade pour bousculer la hiérarchie.

Informations pratiques

Réservation fortement recommandée, en ligne ou directement à la boutique du Stade Brestois.

Ouverture des portes 1h30 avant le début du match (en moyenne). .

Stade Francis Le Blé 26 Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne

