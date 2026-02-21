Football Sénégal Pérou Stade de France Saint-Denis

Football Sénégal Pérou

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Match amical.

>>> Prochainement en vente.

.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Football Senegal vs Peru

Friendly match.



>>> Coming soon.

L’événement Football Sénégal Pérou Saint-Denis a été mis à jour le 2026-02-21 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes