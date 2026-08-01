Football Trophée Paul Bégot Plonévez-du-Faou
dimanche 9 août 2026 · Plonévez-du-Faou
Informations pratiques
Plonévez-du-Faou
Football Trophée Paul Bégot
Stade Yves Bedoc Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le Dimanche 9 Aout à Plonévez-du-Faou, trophée Paul Bégot
>14h
> Stade Yves Bégoc
> 19h30 repas animé sur la place de l’Église
– Moules/frites 13€
– Jambon/frites 8€
Apéritif offert .
Stade Yves Bedoc Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Football Trophée Paul Bégot Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou