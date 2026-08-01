Informations pratiques

Plonévez-du-Faou

Football Trophée Paul Bégot

Stade Yves Bedoc Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Dimanche 9 Aout à Plonévez-du-Faou, trophée Paul Bégot

>14h

> Stade Yves Bégoc

> 19h30 repas animé sur la place de l’Église

– Moules/frites 13€

– Jambon/frites 8€

Apéritif offert .

Stade Yves Bedoc Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Football Trophée Paul Bégot Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou