FOOTBALL UNE SEULE COULEUR, CELLE DU MAILLOT Maison Départementale des Sports Montpellier

FOOTBALL UNE SEULE COULEUR, CELLE DU MAILLOT

Maison Départementale des Sports 66 esplanade de l’égalité Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Sous l’égide de la Fédération Française de Football, le District de l’Hérault de Football met en place le dispositif national Une seule couleur, celle du maillot , visant à favoriser la mixité et l’acceptation des différences de chacun par chacun Lutte contre le racisme, l’homophobie, les violences scolaires. Il s’agit d’une coproduction entre le District de l’Hérault de Football, le Départem

C’est en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif, la CIMADE, le Chemin des Cimes, la LICRA et pour la première fois France Ecologie Football, la Ville de Montpellier, le Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, que 150 licenciés filles et garçons, de 9 clubs héraultais, des catégories U13 et U15 et un groupe de jeunes arbitres prendront part à ce rassemblement, dès 13h30 le samedi 21 février, sur l’Esplanade de l’Egalité au Domaine Départemental de Pierresvives.

Les clubs de l’Atlas Paillade, Prades le Lez, Villeneuve lès Maguelone, Saint Thibery, Sussargues, Jacou-Clapiers, La Peyrade, Frontignan, Saint Martin de Londres seront de la partie.

En amont du rassemblement, des membres de chaque groupe seront accueillis à la Maison des Sports pour tourner une vidéo de quelques minutes avec des impératifs parler de lutte contre le racisme, de tolérance, de lutte contre les discriminations, contre l’homophobie, contre le harcèlement scolaire…Un film reportage de la manifestation sera réalisé par Hérault Sport et chaque adolescent sera doté d’un sweat à capuche avec le logo Une seule couleur celle du maillot .

Lieu

Parvis de la Maison Départementale des Sports Nelson-Mandela Domaine Départemental de Pierresvives Esplanade de l’Egalité Montpellier

Horaires

13h Réunion des groupes

13h30 Atelier technique 1 2 tennis foot District 6 joueurs

13h50 Atelier technique 2 But de précision gonflable Hérault Sport 15 joueurs (avec les remplaçants)

14h10 Atelier technique 3 Mini terrain gonflable Hérault Sport 15 joueurs

14h30 Atelier technique 4 Le Programme Educatif Fédéral sous la forme d’une roue questions ludiques

14h50 Association lutte contre le racisme

15h10 Association lutte contre l’homophobie

15h30 Association lutte contre les violences scolaires, le harcèlement scolaire

16h00 Goûter

16h30 Prise de parole des officiels, des responsables associatifs. .

Maison Départementale des Sports 66 esplanade de l’égalité Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the aegis of the French Football Federation, the Hérault Football District is setting up a national scheme called Une seule couleur, celle du maillot , designed to promote diversity and acceptance of individual differences: the fight against racism, homophobia and school violence. This is a co-production between the Hérault Football District, the Départem

L’événement FOOTBALL UNE SEULE COULEUR, CELLE DU MAILLOT Montpellier a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 HERAULT SPORT