Footing & Pilates MJC Héritan Mâcon

Footing & Pilates
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 11:00:00
2026-03-29
Courez, respirez, découvrez la ville en groupe. Puis recentrez-vous avec une séance de Pilates pensée pour les coureurs. Équilibre entre énergie et contrôle, effort et bien-être.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Footing & Pilates
