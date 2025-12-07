Footing solidaire au profit du Téléthon Beauval-en-Caux

Footing solidaire au profit du Téléthon

Parking de la Mairie Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Un footing solidaire au profit du Téléthon vos est proposé à Beauval-en-Caux ! Environ 5 km, tous niveaux, sur don libre au profit du Téléthon. Profitez-en pour visiter le marché de Noël organisé le même jour ! .

Parking de la Mairie Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 51 71 05

