Footing solidaire au profit du Téléthon Beauval-en-Caux

Footing solidaire au profit du Téléthon
Parking de la Mairie Beauval-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Un footing solidaire au profit du Téléthon vos est proposé à Beauval-en-Caux ! Environ 5 km, tous niveaux, sur don libre au profit du Téléthon. Profitez-en pour visiter le marché de Noël organisé le même jour ! .
Parking de la Mairie Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 59 51 71 05
