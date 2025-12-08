Footing-Théâtre La solitude du coureur de fond Amiens
Footing-Théâtre La solitude du coureur de fond Amiens lundi 8 décembre 2025.
Footing-Théâtre La solitude du coureur de fond
3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 14:30:00
fin : 2025-12-08 16:20:00
Date(s) :
2025-12-08 2025-12-09
Courir pour gagner ? Ou perdre pour rester libre ?
Un jeune homme issu des classes populaires, doué pour la course, Colin Smith, est interné dans une maison de correction, dans la Grande-Bretagne ouvrière de l’après-guerre. Profitant d’un programme de réhabilitation, il peut gagner une course d’endurance. Le directeur de la prison mise beaucoup sur cette réussite. Que faire ? Gagner et procurer la joie des geôliers ? Envisager une défaite volontaire pour se venger du système qui l’a enfermé ? La réponse est à découvrir sur la scène du Safran. Dans cette performance, l’artiste-sportif Julien Graux vous contera cette histoire pendant une heure… en courant !
Distribution
D’après le roman La solitude du coureur de fond d’Alan Sillitoe
Avec Julien Graux
Mise en scène & scénographie Charles Lee
Création lumière & vidéo David Bru
Création sonore Mavikana Badinga
1h
À partir partir de 15 ans
English :
Run to win? Or lose to stay free?
Colin Smith, a working-class young man with a talent for running, is committed to a reformatory in post-war working-class Britain. Taking advantage of a rehabilitation program, he wins an endurance race. The prison governor is counting on his success. What can he do? Win and bring joy to the jailers? Plan a deliberate defeat to take revenge on the system that locked him up? Discover the answer on stage at Le Safran. In this performance, sports artist Julien Graux will tell you the story for an hour? on the run!
Cast and crew
Based on the novel La solitude du coureur de fond by Alan Sillitoe
With Julien Graux
Stage direction & set design Charles Lee
Lighting & video design David Bru
Sound design Mavikana Badinga
? 1h
? From age 15
German :
Laufen, um zu gewinnen? Oder verlieren, um frei zu bleiben?
Colin Smith, ein junger Mann aus der Unterschicht mit einem Talent für das Laufen, wird in der Nachkriegszeit im arbeitenden Großbritannien in eine Besserungsanstalt eingewiesen. Da er von einem Rehabilitationsprogramm profitiert, kann er ein Ausdauerrennen gewinnen. Der Gefängnisdirektor setzt große Hoffnungen auf diesen Erfolg. Was kann er tun? Gewinnen und den Gefängniswärtern Freude bereiten? Eine freiwillige Niederlage in Betracht ziehen, um sich an dem System zu rächen, das ihn eingesperrt hat? Die Antwort ist auf der Bühne des Safran zu finden. In dieser Performance wird der Sportkünstler Julien Graux Ihnen diese Geschichte eine Stunde lang erzählen… und dabei laufen!
Vertrieb
Nach dem Roman Die Einsamkeit des Langstreckenläufers von Alan Sillitoe
Mit Julien Graux
Regie & Bühnenbild Charles Lee
Licht- & Videokreation David Bru
Tonschöpfung Mavikana Badinga
? 1h
? Ab Ab 15 Jahren
Italiano :
Correre per vincere? O perdere per rimanere liberi?
Colin Smith, un giovane della classe operaia con un talento per la corsa, viene internato in un riformatorio nella Gran Bretagna operaia del dopoguerra. Approfittando di un programma di riabilitazione, riesce a vincere una gara di resistenza. Il direttore del carcere punta molto sul suo successo. Cosa può fare? Vincere e portare gioia ai carcerieri? Oppure pensare a una sconfitta deliberata per vendicarsi del sistema che lo ha rinchiuso? Scoprite la risposta sul palco di Le Safran. In questa performance, l’artista sportivo Julien Graux vi racconterà la storia per un’ora? in fuga!
Cast
Tratto dal romanzo La solitude du coureur de fond di Alan Sillitoe
Con Julien Graux
Regia e scenografia Charles Lee
Luci e video David Bru
Progetto sonoro Mavikana Badinga
? 1h
? Dall’età di 15 anni
Espanol :
¿Correr para ganar? ¿O perder para seguir siendo libre?
Colin Smith, un joven de clase trabajadora con talento para correr, es internado en un reformatorio de la Gran Bretaña obrera de posguerra. Aprovechando un programa de rehabilitación, consigue ganar una carrera de resistencia. El director de la prisión apuesta fuerte por su éxito. ¿Qué puede hacer? ¿Ganar y alegrar a los carceleros? ¿O contemplar una derrota deliberada para vengarse del sistema que le ha encerrado? Descubra la respuesta en el escenario de Le Safran. En este espectáculo, el artista deportivo Julien Graux le contará la historia durante una hora… ¡a la carrera!
Reparto
Basado en la novela La solitude du coureur de fond de Alan Sillitoe
Con Julien Graux
Dirección de escena y escenografía Charles Lee
Iluminación y vídeo David Bru
Diseño de sonido Mavikana Badinga
? 1h
? A partir de 15 años
