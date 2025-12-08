Footing-Théâtre La solitude du coureur de fond Amiens

Footing-Théâtre La solitude du coureur de fond

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Courir pour gagner ? Ou perdre pour rester libre ?

Un jeune homme issu des classes populaires, doué pour la course, Colin Smith, est interné dans une maison de correction, dans la Grande-Bretagne ouvrière de l’après-guerre. Profitant d’un programme de réhabilitation, il peut gagner une course d’endurance. Le directeur de la prison mise beaucoup sur cette réussite. Que faire ? Gagner et procurer la joie des geôliers ? Envisager une défaite volontaire pour se venger du système qui l’a enfermé ? La réponse est à découvrir sur la scène du Safran. Dans cette performance, l’artiste-sportif Julien Graux vous contera cette histoire pendant une heure… en courant !

Distribution

D’après le roman La solitude du coureur de fond d’Alan Sillitoe

Avec Julien Graux

Mise en scène & scénographie Charles Lee

Création lumière & vidéo David Bru

Création sonore Mavikana Badinga

1h

À partir partir de 15 ans

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France

English :

Run to win? Or lose to stay free?

Colin Smith, a working-class young man with a talent for running, is committed to a reformatory in post-war working-class Britain. Taking advantage of a rehabilitation program, he wins an endurance race. The prison governor is counting on his success. What can he do? Win and bring joy to the jailers? Plan a deliberate defeat to take revenge on the system that locked him up? Discover the answer on stage at Le Safran. In this performance, sports artist Julien Graux will tell you the story for an hour? on the run!

Cast and crew

Based on the novel La solitude du coureur de fond by Alan Sillitoe

With Julien Graux

Stage direction & set design Charles Lee

Lighting & video design David Bru

Sound design Mavikana Badinga

? 1h

? From age 15

German :

Laufen, um zu gewinnen? Oder verlieren, um frei zu bleiben?

Colin Smith, ein junger Mann aus der Unterschicht mit einem Talent für das Laufen, wird in der Nachkriegszeit im arbeitenden Großbritannien in eine Besserungsanstalt eingewiesen. Da er von einem Rehabilitationsprogramm profitiert, kann er ein Ausdauerrennen gewinnen. Der Gefängnisdirektor setzt große Hoffnungen auf diesen Erfolg. Was kann er tun? Gewinnen und den Gefängniswärtern Freude bereiten? Eine freiwillige Niederlage in Betracht ziehen, um sich an dem System zu rächen, das ihn eingesperrt hat? Die Antwort ist auf der Bühne des Safran zu finden. In dieser Performance wird der Sportkünstler Julien Graux Ihnen diese Geschichte eine Stunde lang erzählen… und dabei laufen!

Vertrieb

Nach dem Roman Die Einsamkeit des Langstreckenläufers von Alan Sillitoe

Mit Julien Graux

Regie & Bühnenbild Charles Lee

Licht- & Videokreation David Bru

Tonschöpfung Mavikana Badinga

? 1h

? Ab Ab 15 Jahren

Italiano :

Correre per vincere? O perdere per rimanere liberi?

Colin Smith, un giovane della classe operaia con un talento per la corsa, viene internato in un riformatorio nella Gran Bretagna operaia del dopoguerra. Approfittando di un programma di riabilitazione, riesce a vincere una gara di resistenza. Il direttore del carcere punta molto sul suo successo. Cosa può fare? Vincere e portare gioia ai carcerieri? Oppure pensare a una sconfitta deliberata per vendicarsi del sistema che lo ha rinchiuso? Scoprite la risposta sul palco di Le Safran. In questa performance, l’artista sportivo Julien Graux vi racconterà la storia per un’ora? in fuga!

Cast

Tratto dal romanzo La solitude du coureur de fond di Alan Sillitoe

Con Julien Graux

Regia e scenografia Charles Lee

Luci e video David Bru

Progetto sonoro Mavikana Badinga

? 1h

? Dall’età di 15 anni

Espanol :

¿Correr para ganar? ¿O perder para seguir siendo libre?

Colin Smith, un joven de clase trabajadora con talento para correr, es internado en un reformatorio de la Gran Bretaña obrera de posguerra. Aprovechando un programa de rehabilitación, consigue ganar una carrera de resistencia. El director de la prisión apuesta fuerte por su éxito. ¿Qué puede hacer? ¿Ganar y alegrar a los carceleros? ¿O contemplar una derrota deliberada para vengarse del sistema que le ha encerrado? Descubra la respuesta en el escenario de Le Safran. En este espectáculo, el artista deportivo Julien Graux le contará la historia durante una hora… ¡a la carrera!

Reparto

Basado en la novela La solitude du coureur de fond de Alan Sillitoe

Con Julien Graux

Dirección de escena y escenografía Charles Lee

Iluminación y vídeo David Bru

Diseño de sonido Mavikana Badinga

? 1h

? A partir de 15 años

