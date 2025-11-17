For Industrie

For Industrie lundi 17 novembre 2025.

For Industrie Lundi 17 novembre, 08h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T17:00:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T17:00:00

Participation de EYCO à For Industrie.

Possibilité d’organiser des ITW métiers, ou des visites sur cette période en nous contactant directement pour réserver un créneau.

[{« type »: « phone », « value »: « 0412046515 »}] https://univers.forindustrie.fr/

Jeu For Industrie For industrie interviews