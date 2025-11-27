For industrie AIN

For industrie Jeudi 27 novembre, 08h00 AIN Ain

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est une plateforme digitale en 3D temps réel qui change le visage de l’industrie auprès des collégiens, lycéens, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi et professionnels et les accompagne dans leurs choix d’orientation.

L’ambition est projeter les participants dans une plongée immersive au cœur de l’industrie, en recherche permanente de jeunes talents !

La platforme de jeu propose une exploration virtuelle et interactive de l’industrie et de ses métiers au travers de vidéos, de témoignages et de jeux.

Les gagnants du « grand défi « , ouvert jusqu’au 5 décembre prochain, seront accueillis au sein même des entreprises industrielles pour des visites cette fois ci bien réelles.

