Fora Compagnie AR Amiens

jeudi 26 mars 2026.

Fora Compagnie AR

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Coincée dans un tube de plexiglas large de 40 centimètres et haut de 4 mètres, une femme se contorsionne désespérément pour sortir de sa cage.

Un peu comme ces guêpes d’été prises dans nos pièges sucrés, elle s’agite en tous sens pour retrouver sa liberté. Mais Fora, qui signifie dehors dans la langue d’Alice Rende, ce n’est pas que cela c’est aussi une allégorie de la façon dont l’individu peut se tordre pour se plier au carcan étroit du monde. Une métaphore de l’exclusion des inadaptés. Dans ce solo, l’artiste réunit deux pratiques de souplesse et d’illusionnisme l’entérologie (l’art de replier la totalité de son corps dans une boîte trop petite) et l’escapologie (l’art de s’échapper de ses entraves). Un magnifique travail sur le son et la lumière accompagnent ce tableau vivant de la souffrance et du tiraillement.

Le visage écrasé sur de la paroi de verre, la tête à l’envers, le corps suspendu à la force de ses muscles, douloureusement, une femme se déploie.

Ce n’est pas tout !

▶️ Rencontre avec Alice Rende, créatrice et interprète du spectacle

à la suite du spectacle

English :

Trapped in a 40-centimeter-wide, 4-meter-high Plexiglas tube, a woman contorts desperately to get out of her cage.

A bit like those summer goats caught in our sugar traps, she wriggles in all directions to regain her freedom. But Fora, which means « outside » in Alice Rende?s language, isn?t just that: it?s also an allegory of the way in which the individual can twist and turn to bend to the narrow confines of the world. A metaphor for the exclusion of the maladjusted. In this solo, the artist unites two practices of flexibility and illusionism: ente?rology (the art of folding one?s entire body into a too-small box) and escapology (the art of escaping from one?s shackles). Magnificent sound and lighting work accompany this vivid picture of suffering and tug-of-war.

With her face crushed against a glass wall, her head turned upside down, her body suspended by the strength of her muscles, a woman painfully unravels.

And that’s not all!

?? Interview with Alice Rende, show creator and performer

following the show

German :

Eine Frau, die in einer 40 Zentimeter breiten und 4 Meter hohen Plexiglasröhre eingeklemmt ist, verrenkt sich verzweifelt, um aus ihrem Käfig herauszukommen.

Ähnlich wie die Sommersprossen in unseren Zuckerbällen zappelt sie herum, um ihre Freiheit wiederzuerlangen. Aber Fora, was in der Sprache von Alice Rende « draußen » bedeutet, ist nicht nur das: Es ist auch eine Allegorie auf die Art und Weise, wie sich das Individuum verbiegen kann, um sich dem engen Korsett der Welt zu beugen. Eine Metapher für die Ausgrenzung von Unangepassten. In diesem Solo vereint der Künstler zwei Praktiken der Flexibilität und des Illusionismus: die Ete?rologie (die Kunst, den ganzen Körper in eine zu kleine Dose zu packen) und die Eskapologie (die Kunst, sich von seinen Fesseln zu befreien). Eine wunderbare Arbeit mit Ton und Licht begleitet dieses lebendige Bild des Leidens und der Zerrissenheit.

Das Gesicht auf eine Glaswand gedrückt, den Kopf auf den Kopf gestellt, der Körper von der Kraft seiner Muskeln abhängig, eine Frau, die sich schmerzhaft bemüht.

Das ist noch nicht alles!

?? Treffen mit Alice Rende, der Schöpferin und Interpretin des Stücks

im Anschluss an die Aufführung

Italiano :

Intrappolata in un tubo di plexiglas largo 40 centimetri e alto 4 metri, una donna si contorce disperatamente per uscire dalla gabbia.

Un po’ come quelle gelatine estive catturate nelle nostre trappole di zucchero, si dimena nel tentativo di riconquistare la libertà. Ma Fora, che nella lingua di Alice Rende significa « fuori », non è solo questo: è anche un’allegoria del modo in cui l’individuo può contorcersi per piegarsi agli angusti confini del mondo. Una metafora dell’esclusione dei disadattati. In questo assolo, l’artista riunisce due pratiche di flessibilità e illusionismo: l’entealogia (l’arte di piegare l’intero corpo in una scatola troppo piccola) e l’escapologia (l’arte di sfuggire alle proprie catene). Un magnifico lavoro di luci e suoni accompagna questo quadro vivido di sofferenza e di lotta.

Con il volto schiacciato contro una parete di vetro, la testa rovesciata, il corpo sospeso alla forza dei muscoli, una donna si libera dolorosamente.

E non è tutto!

?? Intervista con Alice Rende, ideatrice e interprete dello spettacolo

dopo lo spettacolo

Espanol :

Atrapada en un tubo de plexiglás de 40 centímetros de ancho y 4 metros de alto, una mujer se contorsiona desesperadamente para salir de su jaula.

Un poco como esas gelatinas de verano atrapadas en nuestras trampas de azúcar, se agita en un intento de recuperar su libertad. Pero Fora, que significa « fuera » en el lenguaje de Alice Rende, no es sólo eso: es también una alegoría de la forma en que el individuo puede retorcerse y girar para plegarse a los estrechos confines del mundo. Una metáfora de la exclusión de los inadaptados. En este solo, el artista aúna dos prácticas de flexibilidad e ilusionismo: la enteología (el arte de plegar todo el cuerpo en una caja demasiado pequeña) y la escapología (el arte de escapar de los grilletes). Un magnífico trabajo de luz y sonido acompaña este vívido cuadro de sufrimiento y tira y afloja.

Con la cara aplastada contra una pared de cristal, la cabeza vuelta del revés, el cuerpo suspendido por la fuerza de sus músculos, una mujer se deshace dolorosamente.

Y eso no es todo

?? Entrevista con Alice Rende, creadora e intérprete del espectáculo

después del espectáculo

